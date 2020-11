Ursprünglich hätten die Kunstturner des TSV Pfuhl am Samstag in der 2. Bundesliga gegen den VfL Kirchheim/Teck um den Einzug in die Playoffs zur 1. Bundesliga kämpfen sollen. Doch daraus wird nichts: Die Deutsche Turnliga hat die laufende Saison nämlich mit sofortiger Wirkung beendet. „Das ist...