Wow, was für eine grandiose Leistung der Ulmer Bundesliga-Basketballer in der Meisterrunde. Zum dritten Mal seit der Neugründung 2001 stehen die Ratiopharm-Korbjäger in der Finalserie. Zweimal (2012, 2016) hieß der Gegner Bamberg, zweimal gab es ein glattes 0:3. In der kommenden Endspiel-Serie h...