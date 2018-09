Kegeln Knappe Niederlage für SV Weidenstetten

sh

Beim Aufsteiger SKV Brackenheim musste sich der SV Weidenstetten aus der 2. Bundesliga Kegeln knapp mit 3:5 geschlagen geben. Am Ende musste die Kegelwertung entscheiden, die mit 3117:3085 Kegel an Brackenheim ging. Schnell lagen die Weidenstetterinnen mit 0:2 Punkten und 58 Kegel zurück. Auch im Mitteldurchgang kamen der SV nicht richtig in Tritt. Julia Pscheidl verlor die ersten beiden Sätze, kämpfte sich jedoch zurück, holte sich die beiden letzten Sätze und gewann den Mannschaftspunkt mit 511:502 Kegel. Nachdem Annelen Ferigutti den Satzausgleich zum 2:2 geschafft hatte, lag der SV in der Kegelwertung mit 32 Kegel zurück.

Hochspannung dann im Schlussdurchgang. Ursula Nothelfer gewinnt den Mannschaftspunkt, Tamara Hehl unterliegt. Die Kegelwertung musste über den Sieg entscheiden. Die Weidenstetterinnen holten Kegel um Kegel auf, aber am Ende vergebens. Im letzten Räumen hatten die Gastgeberinnen die Nase vorn und gewannen das Duell.

Die Damen des ESC Ulm kamen zu einem dominanten 7:1 Heimerfolg über den Zweitligaabsteiger KC Schwabsberg. Der ESC-Sieg war dabei zu keiner Zeit gefährdet. Die Ulmerinnen ließen gegen Schwabsberg nur einen Ehrenpunkt zu. Wie überlegen der Ulmer Sieg war, zeigt der Blick auf die Kegelwertung, die mit 3243:3093 Kegel an den ESC Ulm ging.