Handball Kein Glanzlicht

dk/pkl/uwe

TV Gerhausen Die Entscheidung fiel in den letzten zehn Minuten. Da verlor der TV Gerhausen in der Handball-Württembergliga den Faden und musste sich letztlich beim Aufsteiger HSG Ostfildern mit 30:37 (15:18) deutlich geschlagen geben. Somit bleibt man weiterhin im Mittelfeld hängen.

Der Neuling erwischte den besseren Start, weshalb Gerhausen schon nach elf Minuten mit 4:9 zurück lag. Schon zu diesem frühen Zeitpunkt sah sich Trainer Jochen Trinkner zu seiner ersten Auszeit gezwungen. Allerdings mit mäßigem Erfolg: Seine Spieler bekamen in der Abwehr keinen Zugriff und so konnte Ostfildern den Vorsprung auf sieben Tore ausbauen (12:5/17.). Es dauerte noch eine Weile, bis sich der TVG fing und über 11:15 (21.) und 13:17 (21.) auf 15:18 zur Pause verkürzen konnte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam es zu einem offenen Schlagabtausch. Als Hauke Brinz das 21:22 erzielte, schnupperte Gerhausen am Ausgleich (38.), doch Ostfildern zog noch einmal davon (26:22/41.). Die Gäste gaben nicht auf, Daniel Bux drückte in dieser Phase dem Spiel seinen Stempel auf und eine Viertelstunde vor Spielende gelang Jannis Brinz mit zwei schnellen Treffern sogar das 27:27.

Nun entwickelte sich über einige Minuten ein offener Schlagabtausch – bis der Faden beim TVG plötzlich riss. Erst kassierte Patrick Maier seine dritte Zeitstrafe (54.), es folgten zwei Minuten für Tobias Buck (56.) und schließlich gab’s auch noch die dritte Strafe für Uwe Mayer (58.). Da war die Partie aber schon längst verloren.

SC Vöhringen Ein Duell auf Augenhöhe, das am Ende beim 27:27 keinen Sieger sah, lieferten sich in der Landesliga der SC Vöhringen und der TSV Bad Saulgau. 300 Zuschauer im Sportpark waren am Ende unzufrieden, denn der SCV hatte zur Halbzeit mit fünf Toren vorn gelegen (16:11). Da wäre mehr drin gewesen, zumal Torhüter Andrei Mitrofan ein sicherer Rückhalt war und Nachwuchskeeper Martin Stetter zwei Siebenmeter parierte.

Doch nach der Pause lieferten sie haarsträubende Ballverluste, die jeden D-Jugendtrainer zur Verzweiflung gebracht hätten. Zudem beschäftigte sich mancher mehr mit dem Schiedsrichter. Erst fiel der Ausgleich (20:20/45.), dann die Saulgauer Führung. Noch einmal wehrte sich der SCV, musste letztlich aber den verdienten Ausgleich hinnehmen. Für SCV-Kapitän Henze überwog dennoch das Positive: „Bad Saulgau war der stärkste Gegner in den bislang sieben Spielen. An unsere disziplinierte Leistung aus der ersten Halbzeit konnten wir nach Wiederbeginn leider nicht anschließen.“

TSG Söflingen 2 Ein wahres Feuerwerk hat dagegen die TSG Söflingen 2 gegen die zweite Mannschaft der SG Lauterstein abgebrannt. Dabei hatte man zur Pause nur mit 18:15 geführt. Aus 24 Toren in Halbzeit zwei resultierte ein souveräner 42:32-Erfolg. „Wir haben versucht, die technischen Fehler zu reduzieren, was uns sehr gut gelang. Dazu wollten wir die Wurfqualität steigern“, sagte Trainer Philipp Eberhardt. Am Ende war er zufrieden, nur die vielen Gegentreffer störten das Bild ein wenig.

In der Halbzeit hatte der Coach noch gewarnt: „Wenn wir so viele Tore bekommen, müssen wir noch mehr erzielen, um gewinnen zu können.“ Gesagt getan: In der 37. Minute (22:17) brachte man erstmals fünf Tore zwischen sich und die Gäste, weitere sieben Treffer in Folge entschieden die Partie (29:18).