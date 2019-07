Anica Schacher von den Ulmer Paddlern kehrt als Fünfte von der Freestyle-Weltmeisterschaft in Spanien zurück. Riesenslalom-Ass Viktoria Rebensburg als Sprungkünstlerin auf einer Big-Air-Schanze? Abfahrer Thomas Dreßen als Freestyler in der Halfpipe? Was bei den alpinen Skirennläufern undenkbar ist, stellt den Alltag für die Ulmer Paddler Anica Schacher und Paul Wernerus dar. Die beiden Slalom-Kanuten si...