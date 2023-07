Es ist wohl nicht der Neuzugang, auf den die Fans von Ratiopharm Ulm gewartet haben. Doch es ist ein Neuzugang mit viel Potenzial. Noa Essengue wechselt nach Ulm. Der 16-Jährige wird in der kommenden Saison Doppellizenzspieler, ist also in der Bundesliga und dem ProB-Team der Orange Academy einsetzbar.

Für Ratiopharm Ulm ist es eine Investition in die Zukunft. Essengue gilt als vielversprechendes Talent. Einige europäische Klubs hatten dem Vernehmen nach Interesse an dem 2,05-Meter-Teenager. Ulms Nachwuchskoordinator Chris Ensminger weiß auch, warum. „Noa ist ein großer Spieler, aber dennoch ausgesprochen wendig und agil.“

Deshalb kann er auch schon im Aktiven-Bereich mithalten. Essengue spielte zuletzt in der dritten französischen Liga für Pole France Paris. Dort war er mit durchschnittlich 8,3 Punkten und 3,3 Rebounds fester Bestandteil des Teams. In Ulm soll das ähnlich werden. „Wir wollen ihn in seiner Zeit hier helfen, sein volles Potenzial auszuschöpfen“, sagt Ensminger.

Mitspieler aus dem gleichen Land

Dafür bekommt Essengue Zeit. Ratiopharm Ulm ist bemüht, dem jungen Power Forward keinen Druck zu machen. „Es ist natürlich ein großer Schritt für junge Talente wie Noa“, sagt Ensminger. „Neue Kultur, neue Sprache, neues Team.“ Immerhin hat Essengue einen Mitspieler, mit dem er sich verständigen kann: Pacome Dadiet, ebenfalls Doppellizenzspieler in der kommenden Saison.

Die beiden Franzosen haben einen ähnlichen Werdegang: Essengue sorgte wie Dadiet beim Nachwuchs-Elite-Event „Adidas Next Generation Turnier“ für Aufsehen. Er brachte es in vier Spielen auf 55 Punkte und wurde ins Team des Turniers gewählt.

Dennoch ist fraglich, ob das in der kommenden Saison für die ersten Bundesliga-Minuten reicht. Das Talent spielt in den Planungen von Trainer Anton Gavel für die kommende Saison wohl nur eine untergeordnete Rolle. Noch ist also nicht geklärt, wer die Nachfolger für den Schlüsselspieler Yago dos Santos und Josh Hawley wird. Beide haben Ulm in dieser Woche verlassen.