Der Name klingt kompliziert: George Lucas Alves de Paula. Also macht es der 27-Jährige den Fans einfach. „Georginho“ – so dürfen ihn die Anhänger von Ratiopharm Ulm nennen. Es soll nicht der einzige Gefallen bleiben, den der Basketball-Spieler seinem künftigen Verein machen soll.

Georginho ist nach dem Samba-Duo Yago dos Santos und Bruno Caboclo der nächste Brasilianer im Ratiopharm-Ulm-Dress. „Die Vorgänger legen automatisch die Messlatte in der Öffentlichkeit sehr hoch", sagt Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath. „Wir sind allerdings davon überzeugt, dass Georginho solche Erwartungen auch erfüllen kann."

Doppel-MVP in Brasilien

27 Jahre alt, 1,97 Meter groß, Spielmacher – so lauten die vielversprechenden Grunddaten des Südamerikaners. „Seine körperlichen Voraussetzungen sind beeindruckend, seine Einsatzmöglichkeiten sehr variabel“, sagt Leibenath. Drei Positionen könne er abdecken. Das Gavel-Team braucht ihn am ehesten in der Rolle des Aufbauspielers, die bislang Yago dos Santos ausgefüllt hat.

Den neuen und den alten Ulmer eint vieles. Beide sind Brasilianer, beide spielen für die Nationalelf und beide waren in der Heim-Liga erfolgreich. Georginho gewann mit Franca, ein Basketball-Club aus dem Bundesstaat Sao Paulo, die brasilianische Liga und die panamerikanische Champions League. Der 27-Jährige wurde in dem Wettbewerb und im Liga-Finale als wertvollster Spieler ausgezeichnet. Der große Unterschied zu Yago dos Santos: die Spielweise.

Ulms Ex-Spieler misst zwar nur 1,78 Meter, tankte sich aber regelmäßig mit Schnelligkeit und Kraft durch die gegnerische Verteidigung. Dos Santos wirkte wie ein Bulle. Georginho eher wie ein Bär. Der Neuzugang ist größer als die meisten Point Guards und wird versuchen, diesen Vorteil auszuspielen. Allerdings wohl nicht zu BBL-Saisonbeginn.

Neuzugang im Terminstress

Der Brasilianer hat einen vollen Terminkalender im Sommer. Erst die WM von Ende August bis Anfang September. Dann noch eine „Verpflichtung gegenüber seinem alten Verein“, wie es Ratiopharm Ulm bezeichnet. Georginho läuft für Franca beim Interkontinental-Cup in Singapur (21.-24. September) auf. Erst danach kommt er zu den Ulmern, die am 27. September ihr erstes Bundesliga-Spiel bestreiten. Die Vorbereitung fällt für Georginho somit aus.

Die Verantwortlichen des Ratiopharm-Teams waren bereit, das zu akzeptieren. Die Vorstellung, den nächsten Südamerikaner am Orange Campus zu begrüßen, hat ihnen offenkundig gefallen. „Nachdem bislang alle Brasilianer bei uns voll eingeschlagen haben, ergibt es natürlich Sinn, auch weiterhin diesen Markt im Blick zu haben“, sagt Leibenath.

So ganz passt Georginho jedoch nicht zu den üblichen Ratiopharm-Sommertransfers: Mit 27 Jahren ist er sicher kein junges Talent mehr. Doch Trainer Anton Gavel hat ja schon bewiesen, dass er nicht nur in der Lage ist, junge Spieler auszubilden. Sondern auch Titel zu gewinnen.