Yago dos Santos weg, das Team auseinandergebrochen, Dakota Mathias wechselt zu Ratiopharm Ulm. So schnell kann es gehen. Vor knapp zwei Wochen noch: Tristesse bei Ratiopharm Ulm. Der Finals-MVPweg, das Team auseinandergebrochen, die Verantwortlichen sauer. Und jetzt: Neuzugang nach Neuzugang. Die Mannschaft, die die deutsche Meisterschaft verteidigen soll, nimmt Konturen an. Am Dienstagmorgen kommt die nächste Transfer-Meldung:wechselt zu Ratiopharm Ulm.

Er sei das „vorerst letzte Stück im Teampuzzle“, heißt es vom Klub. Mathias soll die noch verbliebene Lücke füllen: ein Scharfschütze, der hart verteidigt. Das war bislang die Aufgabe von Brandon Paul. Doch der US-Amerikaner – das ist nun offiziell – wird nicht mehr nach Ulm zurückkehren. Er sucht einen Klub, bei dem er mehr Geld bekommt. „Wir waren uns darüber im Klaren, dass ein Spieler seiner Klasse unter normalen Umständen in völlig anderen Gehaltsregionen unterwegs ist“, sagte Sportdirektor Thorsten Leibenath.

„Erfahrener und wurfstarker Werfer“

Pauls Ersatz ist 28 Jahre alt, 1,93 Meter groß und kommt ebenfalls aus den USA. Mathias lief insgesamt 14 Mal in der amerikanischen Top-Liga NBA auf. Die meiste Zeit spielte er jedoch eine Stufe darunter, in der G-League. Auch dort fiel er mit seiner Dreierstärke auf: Im vergangenen Jahr erzielte er über drei Distanzwürfe pro Spiel – und das bei einer Quote von 40 Prozent. Im April wechselte er für kurze Zeit nach Spanien zu Teneriffa.

„Mit Dakota holen wir einen erfahrenen, wurfstarken Spieler an die Donau“, sagt Leibenath. Der 28-Jährige dürfte zu einem Teamkollegen sofort eine Verbindung aufbauen: Mathias besuchte wie Trevion Williams die US-Universität Purdue.

Mathias und Williams, dazu der Brasilianer Georginho und L.J. Figueroa – sie sollen zu den neuen Stützen des Teams werden. Geschäftsführer Thomas Stoll bezeichnete Mathias auf Twitter als „letzten Neuzugang“. Die Frage ist allerdings, ob die Ulmer nicht doch noch einmal reagieren müssen, falls die Nada tatsächlich Karim Jallow sperrt.