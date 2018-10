Springreiten Junge Ladys trumpfen im Sattel auf

Langenau / reb

Das Ergebnis des abschließenden S-Springens beim Late Entry Turnier des Reitclubs Langenau auf der Anlage am Ried wird noch lange in Erinnerung bleiben. Die „Young Ladies Connection“ hat das Podium im Sturm genommen. Die 16-jährige amtierende und mehrfache deutsche Pony-Meisterin Lea Gut aus Sulmingen setzte sich auf Chaccaya Blue gegen die die 17-jährige Maren Hoffmann (Murr) auf Goldquelle und die kaum ältere Kaja Celina Hofmeister (St. Johann) auf Cayenne durch. Da musste sich die fast doppelt so alte Lokalmatadorin Ramona Kunze, 31, auf Wakita nur um eine Hundertstelsekunde geschlagen mit Platz vier zufrieden geben.

Kurz zuvor machte Hofmeister den Tag mit einem Sieg in der Springprüfung Klasse M** zum Erfolgstag. Für den Ehinger Marcel Braig blieben auf Quicktender und Quickstep die Plätze zwei und vier. Auch dieses Springen litt unter dem plötzlichen Wintereinbruch, der die Wettkämpfe sehr übersichtlich machte. Nur neun Starter waren im S-Springen im Parcours und auch in den beiden M-Springen wurden deutlich weniger, als die Hälfte der genannten Pferde startbereit gemeldet. Auch das sehr gut besetzte M-Springen für die Nachwuchspferde am Samstag wurde von einer jungen Amazone gewonnen. Alina Hertwig (Meckenbeuren) konnte sich auf dem sechsjährigen Hannoveraner Wallach Stay Cool über einen mit 8,6 bewerteten Ritt freuen. Profi Edwin Schmuck (Illertissen) belegte auf dem Württemberger Cavalli den zweiten Platz (8,4).