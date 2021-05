Brenda Andriatiana hat als Treffpunkt den Rosengarten an der Ulmer Donaumauer vorgeschlagen. Der ist sehr ruhig gelegen, und sie arbeitet ganz in der Nähe. Seit dreieinhalb Jahren lebt die 28-Jährige in Ulm. Ursprünglich kommt sie aus Madagaskar. Ihr Hobby und ihre Leidenschaft ist das Judo. In U...