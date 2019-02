Leichtathletik Jagd nach den Medaillen

Ulm/Leipzig / chu

Kleine, aber feine Besetzung bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig, volles Haus bei den württembergischen Meisterschaften im Mehrkampf in der Ulmer Messehalle – das Leichtathletikwochenende hat es wieder mal in sich.

In Leipzig wird der SSV 46 nach der Absage von Arthur Abele, der einen EM-Formtest hätte absolvieren sollen, mit seinen beiden EM-Teilnehmerinnen Alina Reh und Stefanie Dauber vertreten sein. Stabhochspringerin Dauber findet sich dabei in Mittelposition des Minifeldes mit nur sechs gemeldeten Frauen. Hinter Lisa Ryzih (Ludwigshafen) und Katharina Bauer (Leverkusen), die bereits die Hallen-EM-Norm von 4,50 m geschafft haben, dürften sich heute von 16.05 Uhr an die zweite Bayer-Springerin Regine Bakenecker und Steffi Dauber, in diesem Jahr bislang bei 4,30 m, um die Bronzemedaille streiten. Aber dass Dauber eine Meisterschaftsspringerin ist, hat sie im letzten Jahr hinreichend bewiesen.

Pokerspiel bei Reh und Co.

Für die aufstrebenden deutschen Mittelstrecklerinnen um Alina Reh, Hindernis-Europameisterin Gesa-Felicitas Krause und vor allem Konstanze Klosterhalfen ist wie immer das große Pokern angesagt. Reh, zuletzt in starker Form, hat sich auf die 3000 m festgelegt, die sie auch bei der Hallen-Europameisterschaft in Glasgow laufen möchte, und zieht zusätzliche 1500 m nur in Betracht, wenn dort die Vorläufe ausfallen sollten. Was trotz zahlreicher Dop­pelmeldungen eher nicht der Fall sein dürfte.

Wie hoch die Wertschätzung für die deutschen Läuferinnen ist, zeigt, dass das 3000 m-Rennen, vermutlich mit der in den USA trainierenden und zuletzt mit zwei deutschen Hallenrekorden auftrumpfenden Konstanze Klosterhalfen, als Höhepunkt an das Ende des heutigen ersten Veranstaltungstages (18.30 Uhr) verschoben wurde. Eine Zusammenfassung der Meisterschaften zeigt Eurosport am Sonntag ab 19 Uhr.

Vor Herausforderungen anderer Art stehen die Organisatoren des SSV 46 bei den württembergischen Hallenmehrkampfmeisterschaften. Während bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften vor drei Wochen große Ruhe die wenigen Teilnehmer begleitete, wird die Messehalle am Wochenende mit fast 240 gemeldeten Teilnehmern für die Fünf- und Siebenkämpfe richtig brummen.

Dabei dürften aus Ulmer Sicht in Abwesenheit der Top-Zehnkämpfer vor allem die weibliche U 18 und U 20 um Marie Jung, Anne Kotzan und Kathrin Baur Titelchancen haben. Los geht’s am Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr.