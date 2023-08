Zehnkämpfer Manuel Eitel vom SSV Ulm 1846 wurde bei seinem WM-Debüt Elfter mit 8191 Punkten. „Es war ein Zehnkampf zum Lernen“, erklärte der 26-Jährige nach einer Hitzeschlacht im Köspont-Stadion in Budapest im Interview mit Ewald Walker. Eitel war in Götzis mit 8351 Punkte in die Weltklas...