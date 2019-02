Handball In Blaustein grassiert wohl die Aufstiegs-Angst

In Blaustein grassiert wohl die Aufstiegs-Angst

swp

Das Aufstiegsgespenst geht um und, huhu, so langsam verdunkeln sich die Wolken über dem Blautal: Spitzenreiter TSV Blaustein verlor sein zweites Handball-Viertliga-Spiel in Folge, dieses Mal hieß es 29:34 gegen den TV Plochingen. „Leider konnten wir dem Prädikat ,Spitzenspiel’ nicht gerecht werden“, so das Fazit des TSV.

Beide Mannschaften agierten mit den gewohnten Spielsystemen. Dennoch wirkten die Plochinger aufmerksamer und motivierter. Anfänglich agierten die Blausteiner im Angriff gut. Sie spielten sich immer wieder freie Torchancen heraus, welche jedoch nicht genutzt wurden. Die Gäste waren immer einen Schritt schneller und aggressiver. Dies führte dazu, dass die Blausteiner überdurchschnittlich viele technische Fehler machten. Immerhin verkürzte der TSV innerhalb von zehn Minuten auf 12:13. Mit einem 16:18 ging es in die Kabine.

Der zweite Abschnitt wurde angepfiffen und die Blausteiner agierten weiterhin zu fahrig in Abwehr und Angriff. Plochingen bestimmte klar das Spielgeschehen und konnte stetig den Abstand erhöhen. Als der größte Vorsprung von acht Toren (49.) gefallen war, war die Messe im Grunde genommen schon gelesen. Die Blausteiner strahlten an diesem Abend nicht das Selbstbewusstsein aus, dass sie dieses Spiel noch drehen könnten.

Die letzten zehn Minuten wurden ohne weitere Veränderungen oder nennenswerte Aktionen herunter gespielt. Am Ende stand auf der Anzeigetafel ein gerechtes 29:34. Nach der zweiten Niederlage in Folge, gilt es nun, die Spiele zu analysieren. Selbstverständlich kann man in dieser Liga verlieren und dies ist auch gegen jede Mannschaft ohne weiteres möglich.

Vielmehr ist jedoch die Art und Weise entscheidend, wie man ein Spiel verlieren kann. Die Blausteiner zeigten im zweiten Spiel hintereinander eine nicht zufriedenstellende Leistung. Es bleiben Fragen: Will der TSV überhaupt nicht aufsteigen? Leiden die Spieler unter dem Druck, Tabellenführer zu sein? Führten die guten Leistungen der Hinrunde zu Selbst-Überschätzung? Die kommenden Wochen werden (erste) Antworten bringen.

Einen Tag später empfing die TSG Söflingen, mittlerweile nur noch Nummer 2 im Handball-Bezirk, den direkten Blaustein-Verfolger SG Pforzheim/Eutingen. Nach einer kämpferisch durchaus ansprechenden Leistung konnten die Söflinger den Blausteinern in einem wahren Krimi ein klein wenig Schützenhilfe leisten: Die TSG lag sieben Minuten vor dem Ende 22:19 in Führung, hatte dann jedoch Ladehemmung und musste froh sein, quasi mit der Schlusssirene per Siebenmeter (Andreas Schaaf) das 23:23 erzielt zu haben. Dennoch meinte TSG-Trainer Stefan Klett bilanzierend: „In Bittenfeld war es letzte Woche mehr ein gewonnener Punkt und heute gegen Pforzheim mehr ein verlorener.“

Weil die Söflinger den Pforzheimern wenigstens einen Punkt abknöpften, haben die schwächelnden Blausteiner ein dünnes Polster von zwei Zählern auf den schärfsten Verfolger. Es bleibt spannend in der Liga.

Blausteiner Tore Rapp 9/2, Kiechle 7, C. Spiß 5, Frey 4, Hoßfeld, S. Spiß, Terbeck, Staiger je 1.

Söflinger Tore Schaaf 6/2, Krasovec, Francik je 4, Kraft 3, Dürner, Schramm je 2, Klett, Fimpel je 1.