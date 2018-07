Einrad Illertisserin Rueß wird Deutsche Meisterin

Illertissen / swp

Vier Einradfahrer des RSV Illertissen haben an der deutschen Meisterschaft in Warendorf teilgenommen. Besonders gut lief es dort für Jennifer Rueß, da sie sich insgesamt drei Mal für das Finale der besten Acht qualifizierte und im Coasting den Sieg in der Altersklasse U 19 errang. In der Finalwertung aller Fahrerinnen ab 15 Jahren bedeutete dies Bronze. Noch besser lief es im IUF-Slalom, wo sie sich in einem spannenden Finale mit persönlicher Bestzeit von 18,97 Sekunden erstmals den Meistertitel sicherte.

Greta Breitenberger kam gleich bei ihrer Premiere auf den vierten Rang im IUF-Slalom der Altersklasse U 13. Anja Hilble (19 plus) hatte ein schwieriges Wochenende und musste sich mit Rang zwölf im IUF-Slalom und Platz sieben im 30-Meter-Radlauf begnügen. Etwas besser lief es beim Coasting wo sie Fünfte wurde. RSV-Trainerin Ingrid Kreuzer verbuchte in derselben Klasse mit Rang fünf über 10 km ihr bestes Ergebnis.