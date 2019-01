Baseball Hurricanes zu stark für die Falcons

Ulm / dg

Die Resonanz bei den neunten offenen baden-württembergischen Baseball- und Softballhallenmeisterschaften der Ulmer Falcons war durchweg positiv. Mehr als 600 Zuschauer verfolgten die Wettkämpfe in den sieben Kategorien in Wiblingen. „Das war ein super Zuspruch. Vor allem am Samstag war es gut voll“, sagte Falcons-Abteilungsleiter Florian Steinborn.

Die Gastgeber standen bei den Herren sogar im Finale. Die Mannschaft um die Bundesliga-Kaderakteure Efthimios Flügge, Jesse Oberst, Neuzugang Robertas Vilimas und Arthur Müller unterlag den „Los Hurricanes“ mit 1:8 und musste wie 2018 mit Rang zwei Vorlieb nehmen.

Beim Gegner handelte es sich um eine Auswahl von baden-württembergischen Top-Talenten und Junioren-Nationalspielern. Darunter befindet sich mit Robin Budzinski auch ein Akteur der Falcons. Die frühe 1:0-Führung konnten Flügge, der wie Lukas Antoniuk auch für die neue Saison zugesagt hat, und Co. lange halten. Im letzten Durchgang brachen aber in der Verteidigung dann alle Dämme. Bei den Ulmern spielte auch mit Ernesto Fuasch ein weiteres neues Gesicht mit. Der Kubaner ist seit Herbst 2018 in Deutschland und ist vorläufig für die zweite Garnitur vorgesehen.

In insgesamt fünf Kategorien waren Mannschaften der Falcons am Start. Dabei sprang für die Schüler mit Rang drei noch ein weiterer Platz auf dem Siegertreppchen heraus. Die Damen- und die Jugendauswahl belegten jeweils Platz vier. Im T-Ball wurde der fünfte Rang herausgespielt.