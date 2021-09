Am Samstag starten die Hockeydamen des SSV Ulm 1846 mit einem Auswärtsspiel beim HC Heidelberg in die Oberligasaison 2021/22. Heimpremiere auf der Gänswiese hat die Mannschaft von Trainer Matthias Elsner dann aber erst am 2. Oktober.

Nach dem Abbruch der Feldspielzeit 2019/20 und der einjährigen ...