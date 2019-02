Handball Heiße Derby-Zeit am Blautopf

Heiße Derby-Zeit am Blautopf

Das erste Heimspiel im neuen Jahr steht für die Württembergliga-Handballer des TV Gerhausen an. Zu Gast ist heute (20.30/Baumann-Halle) die Mannschaft der HSG Langenau/Elchingen. Es ist nicht nur ein Derby, sondern es sind für die Mannschaft von Neu-Coach Jonathan Glanz wichtige zwei Punkte gegen den Abstieg. Die Männer um Kapitän Patrick Maier wollen an die guten Leistungen der letzten Spiele anknüpfen und endlich mal wieder einen Derbysieg feiern. Trainer Glanz hat heute beinahe den kompletten Kader zusammen, einzig hinter den Einsätzen von Marc Leyrer und Raphael Sauter steht noch ein Fragezeichen.

Die HSG Langenau/Elchingen fährt allerdings mit nun jahresübergreifend vier Erfolgen in Serie an den Blautopf und möchte diese Siegesserie unbedingt fortsetzen. Der HSG gelang der Auftakt ins neue Jahr mit dem Heimerfolg gegen Laupheim ebenfalls. Die 35 erhaltenen Gegentore waren für ein Heimspiel natürlich zu viel, die selbst geworfenen 39 Treffer jedoch zeigen, dass die Wurfarme der Nau-Handballer weiterhin gut funktionieren. Das Hinspiel ging mit 31:21 klar an die HSG, die weiterhin auf Markus Hinkelmann und eventuell verletzungsbedingt auch auf Jens Heinrich sowie Philip Renner verzichten muss.

Weiter wird diskutiert, ob Trainer Stephan Hofmeister, der beim VfL Günzburg nach der Saison geht, zurück nach Langenau kommt.