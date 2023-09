Handball-Württembergligist HSG Langenau/Elchingen hat zwar in den Testspielen mit einigen Erfolgen auf sich aufmerksam gemacht, wie beim Sieg gegen den Viertligisten TSG Söflingen. Doch die Vorbereitung sei „nicht so gut wie im vergangenen Jahr“ gelaufen, erklärt Trainer Jörg Baresel. Die Langenauer kämpften mit Verletzungsproblemen, wodurch einige nur wenige Wochen dabei waren. Leistungsträger Henrik Schenk hat sich zum Abschluss der vergangenen Runde in Ostfildern das Kreuzband gerissen und wird noch Monate fehlen. Fürs erste Heimspiel am Samstag, 23. September, 20 Uhr, gegen den SV Leonberg/Eltingen in der Pfleghofhalle stehen auch Jan Schönefeldt und Philip Renner nicht zur Verfügung, zudem droht der Ausfall von Felix Junginger.

Schlagkräftiger Gegner

Der letztjährige Tabellendritte Leonberg hat auch für diese Runde ein schlagkräftiges Team zusammengestellt und wird versuchen, am Ende unter den Top 5 zu landen. Dennoch geht die HSG optimistisch in die Partie, hat sie doch in der vergangenen Runde beide Spiele gegen die Gäste für sich entschieden und war hinter Ostfildern die zweitbeste Rückrundenmannschaft. Rückhalt soll ihr das Heimpublikum geben, das laut Baresel das beste in dieser Liga ist. Wie das Derby am Freitagabend zwischen den Oberligisten TSV Blaustein und TSG Söflingen gezeigt hat , sind die Fans heiß auf Handball nach der langen Pause.

Ebenfalls in die Württembergliga starten die Frauen des TV Gerhausen. Der Aufsteiger, der durch Landesliga und Verbandsliga durchmarschiert ist, ist am Samstag, 18 Uhr, beim SV Remshalden zu Gast.