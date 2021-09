Die Frage nach dem Platzhirsch in der Handballregion – seit 1. Mai 2021 ist sie wieder völlig offen. Der TSV Blaustein hatte diese Rolle mit dem Aufstieg in die 3. Liga im Sommer 2019 an sich gerissen, nun folgte die TSG Söflingen, vor dem Drittliga-Abstieg 2012 einst unangefochtene Nummer 1 in ...