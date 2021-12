Am Ende ging alles ganz schnell. „An einem Mittwoch hat der Bayerische Handballverband den Spielbetrieb unterbrochen, am Montag darauf rief Markus Brodbeck bei mir an, und am Dienstag stand ich schon in der Kuhberghalle zum Training mit der TSG Söflingen“, war Express-Neuzugang Matthias Gerlich...