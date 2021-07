Manch einer in der Handballmannschaft der TSG Söflingen dürfte neidisch werden: Während die per Losverfahren aufgestiegenen Drittliga-Handballer am Donnerstag bei Regenwetter in der Kuhberghalle schufteten, befand sich einer von ihnen gerade auf dem Weg in Richtung Sonne, Strand und Meer: Leon We...