Drei Punkte aus vier Spielen, der Sprung auf Rang sechs – die TSG Söflingen kann als zugeloster Aufsteiger mit ihrem Start in die 3. Handball-Liga ganz zufrieden sein. Eben dieser sechste Platz würde nämlich den Klassenerhalt bedeuten. „Trotzdem bleibe ich dabei: Ein Platz in den Top sechs is...