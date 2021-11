Lehr gegen Burlafingen. Das waren in der Vergangenheit immer besonders offene Lokalduelle. Doch nachdem beide Teams den Gang in die neu geschaffene Verbandsliga antreten mussten, scheinen sich die Kräfteverhältnisse etwas zugunsten der Gastgeberinnen am Samstag (17.30 Uhr) in der Sporthalle Ulm-No...