Den Spitzenreiter stürzen – wer will das nicht. Am Samstag, 19 Uhr, nimmt der TSV Blaustein bei der TGS Pforzheim, Topfavorit für den Aufstieg in die 3. Liga, dazu einen Anlauf. Die Pforzheimer, wie der TSV Drittligaabsteiger der vergangenen Runde, waren vor der Saison der meistgenannte Meisters...