Er trug das Trikot von Philipp Rauscher, doch es war Deacon Link, der die TSG Söflingen in der 38. Minute mit 16:15 in Führung brachte. In einer Phase, die die Wende im Spiel brachte und einen 31:29-Erfolg. Bis dahin war der Handball-Viertligist am Sonntag mit der offensiven Deckung des Aufsteiger...