Mit Selbstvertrauen und zwei Punkten auf der Habenseite kann die TSG Söflingen in die kurze Weihnachtspause gehen, ehe am 7. Januar das Derby der Handball-Oberliga ansteht. Dann ist der kriselnde TSV Blaustein in der Kuhberghalle zu Gast. Die TSG bezwang am Sonntagabend den TV Germania Großsachsen...