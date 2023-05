Verwundert mag sich mancher der laut Spielberichtsbogen 1000 Zuschauer in der vollen Blausteiner Lix-Sporthalle die Augen gerieben haben: Nach 20 Spielminuten (9:6 für den TSV) hatten die sonst so Angriffs-freudigen Gäste der TSG Söflingen gerade mal sechs Tore erzielt, das letzte in der 14. Minu...