Handball-Oberligist TSV Blaustein kann in der heimischen Lixsporthalle einfach nicht mehr gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Almir Mekic unterlag am Samstag der TGS Pforzheim 22:26 (10:8) und kassierte damit die vierte Heimpleite in Folge. Eine vor allem in der ersten Halbzeit herausragende Abwehr...