Der Endspurt kam zu spät. Trotz einer Leistungssteigerung in den letzten Saisonspielen sind die Verbandsliga-Handballerinnen der SG Burlafingen/Ulm als Tabellenvorletzter in die Landesliga abgestiegen. Das 26:27 in Weingarten war auch das letzte Spiel für Philipp Gyaja, der die Mannschaft im März...