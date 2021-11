Derby-Generalprobe in der 3. Handball-Liga: Die TSG Söflingen ist bereits am Freitag (20 Uhr) bei Tabellenführer HSG Konstanz zu Gast, der TSV Blaustein empfängt am Samstag den HBW Balingen/Weilstetten II in der Lixsporthalle. Wieder einmal sind beide Teams Außenseiter, wobei sich die TSG beso...