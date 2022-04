Zuletzt standen beide Teams mit leeren Händen da. Nun, nach der Pause über die Osterfeiertage, geht es für den TSV Blaustein und die TSG Söflingen weiter in der Abstiegsrunde der dritten Handball-Liga. Beide Klubs stehen unter Druck. Siege müssen an diesem Wochenende her, um sich die Chance auf...