Die Lage für die beiden heimischen Handball-Drittligisten TSV Blaustein und TSG Söflingen wird in der Abstiegsrunde immer prekärer. Der TSV hatte es am Samstagabend mit Spitzenreiter TSG Haßloch zu tun und warf alles in die Waagschale, stand aber am Ende ebenso mit leeren Händen da wie die TSG ...