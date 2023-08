„Es gab viel zu tun und es gibt noch viel zu tun“, sagt Hagen Gunzenhauser zum Stand der Vorbereitung bei den Handballern des TSV Blaustein. Ganz ok sei das jüngste Testspiel des baden-württembergischen Oberligisten gegen den TV Neuhausen/Erms gewesen, am Dienstagabend in der heimischen Lixhal...