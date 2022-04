In der dritten Handball-Liga steht an diesem Wochenende der dritte Spieltag der Abstiegsrunde an. Und dieser hat es in sich. Vor allem für die TSG Söflingen. Diese steht nach zwei Niederlagen gehörig unter Druck. Deshalb redet TSG-Geschäftsführer Markus Brodbeck vor dem Heimspiel am Sonntag (17...