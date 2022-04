Alles gegeben, über weite Strecken gut gespielt, am Ende aber nicht gewonnen. Handball-Drittligist TSV Blaustein hat sich am Wochenende mit einem Unentschieden in eigener Halle gegen die zweite Vertretung von TuSEM Essen zufriedengeben müssen. 35:35 (16:17) hieß es nach spannenden wie intensiven ...