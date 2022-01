Dass die Kürzung der Quarantänezeiten zur Absicherung der kritischen Infrastruktur auch dem Spielbetrieb in den Hallensportarten zugute kommt, sorgt in so manchem Ligabetrieb für Aufatmen inmitten der Omikron-Welle. So können sich Kontaktpersonen – je nach Impfstatus – frühzeitig freitesten...