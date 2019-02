Frauenhandball Grippewelle plagt Burlafinger Handballerinnen

swp

Nach nur einem Württembergliga-Spiel in eigener Halle sind die Handball-Frauen der SG Burlafingen/Ulm am Samstag wieder auswärts dran – es geht zur TG Biberach (17.30 Uhr). Die Favoritenrolle liegt klar beim Gastgeber, dennoch möchte das bislang so enttäuschende Burlafingen solange wie möglich dagegenhalten. Trotz einer langanhaltenden Negativserie wurde die Woche über gut trainiert, obwohl einige der Spielerinnen von einer Grippewelle geplagt werden.

Am Samstag fahren die Liga­-Rivalen vom SC Lehr nach Fridingen. Dort treffen sie auf den aktuellen Tabellenzweiten. Hier tat sich die Mannschaft in den letzten Jahren schwer, die optimale Leitung abrufen zu können. Um gegen die favorisierten Gastgeberinnen eine Chance zu haben, müssen die SC Damen ihr ganzes Potential ausschöpfen und konzentriert zu Werke gehen.

Der nächste schwere Gegner steht für die Gerhauser Landesliga-Frauen am Samstag (17.30 Uhr) mit dem Fünften der Tabelle, der SG Herbrechtingen/Bolheim, auf dem Programm. Im Hinspiel verlor man nur mit zwei Toren, was heißt, dass man leistungsmäßig in der Lage sein sollte, mitzuhalten. Die TVG-Mannschaft ist komplett, lediglich hinter dem Einsatz von Monika Mayer (Oberschenkelverletzung) steht ein Fragezeichen.