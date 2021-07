Auf ein äußerst erfolgreiches Jahr steuert der Golfclub Ulm 2021 zu. Während der Herrenmannschaft in der Regionalliga Mitte der zweite Tabellenplatz und damit der Aufstieg in die 2. Bundesliga so gut wie nicht mehr zu nehmen ist, will sich Stammspieler Luca Steinhauser diese Woche bei der International Matchplay-Trophy in Heddesheim beweisen. Darüber hinaus bekommt der Club in der Wochenau durch die Gemeinde Illerrieden eine kommunale Unterst...