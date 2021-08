Die saure Gurkenzeit, was den Punktspielbetrieb im Fußball-Bezirk Donau-Iller betrifft, ist vorbei. Es wird, nach langer Corona-Pause und vielen Ungewissheiten, wieder gespielt im Bezirk. Am Freitagabend war es soweit. Auch wenn beim 1:2 (1:1) des TSV Bermaringen gegen den FC Burlafingen in der Sai...