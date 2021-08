Für Tim Seifert ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Der inzwischen 19-jährige Innenverteidiger hat beim 2:1-Erfolg des 1. FC Heidenheim beim FC Ingolstadt sein Profidebüt in der zweiten Fußball-Bundesliga gegeben. Trainer Frank Schmidt wechselte ihn zur Sicherung des ersten FCH-Saisonsiegs für die letzten fünf Minuten der Partie ein. Nun hofft Seifert auf einen weiteren Einsatz am Sonntag (18.30 Uhr) im DFB-Pokal-Spiel der Ostalbkicker be...