Die schon seit Jahren geplante Fusion der Handballverbände in Baden-Württemberg nimmt immer konkretere Züge an: Aktuell läuft noch bis zum 18. August die Rückmeldephase zur neuen Bezirksstruktur für die Vereine. In der Region Ulm/Neu-Ulm sieht man diese Reform gelassen. Die Fahrtzeiten werden ...