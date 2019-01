Leichtathletik Freitag mit hohen Sprüngen

Gut drauf beim Indoor-Meeting

Dortmund Neben Alina Reh (wir berichteten) waren beim Hallenmeeting in Dortmund auch die Ulmer EM-Teilnehmer Stefanie Dauber und Arthur Abele am Start. Stabhochsprinterin Dauber zeigte mit 4,30 Meter ansteigende Form und wurde im starken Feld Siebte.

Gefeiert Abele nutzte die Chance auf ein wenig Abwechslung im Trainingsalltag und wurde in der in der Helmut-Körnig-Halle von den Fans gefeiert. Eins wollten die Fans auch wissen: Ob es Abele gut geht, da er seit seinem Triumph von Berlin keinen Wettkampf mehr betritten hat. Doch im reifen Alter muss man mit den Kräften eben haushalten. „Bis auf leichte Probleme im Beuger ist bei mir alles im grünen Bereich“, sagte er und bewies dies mit dem Einzug ins Hürdenfinale der Spezialisten, wo er in 8,00 Sekunden Sechster wurde.