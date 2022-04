Die Halle stand Kopf. 2300 Zuschauer haben am Mittwochabend in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm für eine tolle Finalstimmung gesorgt – und sich, so sie es denn mit dem Heimteam hielten, am Ende über den 3:1-Erfolg des VfB Friedrichshafen gegen Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys gefreut. Da...