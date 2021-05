Vor den Duellen David gegen Goliath in der Baseball-Bundesliga am Freitag (18.30 Uhr) und Samstag (14 Uhr) beim deutschen Meister und Spitzenreiter Heidenheim Heideköpfe werfen die IT sure Falcons Ulm nicht schon frühzeitig die Flinte ins Korn. „Wir sind durchaus in der Lage, offene Partien zu g...