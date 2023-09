In der kommenden Woche wartet in Ulm und Umgebung ein breites Sportangebot von 40 Kursen auf Groß und Klein. Während der „Europäischen Woche des Sports“ soll es für Kinder, Erwachsene und Senioren die Möglichkeit geben, in verschiedene Sportarten „reinzuschnuppern“ und Sport in der Umgebung zu treiben. Die Vereine SV Jungingen, TSV Regglisweiler, SSV Ulm, WeRun4Fun sowie der VfB Ulm bieten dabei die Kurse und Ausstattungsorte. Katharina Lauhöfer, Leiterin des Europe Direct Zentrums in Ulm, ist sehr glücklich, fünf Vereine in der Umgebung gefunden zu haben, die teilnehmen.

Ein vielseitiges Programm wartet

„Die Menschen bewegen sich leider viel zu wenig. Wir wollen ihnen in dieser Woche zeigen, dass es auch nur wenig Aufwand sein kann, Sport zu machen“, so Lauhöfer weiter. Oder eben Spaß macht. So ist am 23. und 24. September die 10.000-Schritte-Challenge, ein Wettbewerb bei dem man das tägliche Schritte-Ziel von 10.000 erreichen muss, um zu bestehen. Darüber hinaus sind für eine Vielzahl von unterschiedlichen Sportarten Programmpunkte geplant. So bietet beispielsweise der VfB Ulm Turnen für Eltern und Kinder an, der SSV Ulm das Donaurunning oder Nordic walking, der TSV Regglisweiler einen Step-Aerobic-Kurs und vieles mehr.

In der Friedrichsau: Erste Ulmer Sportbox

Im Rahmen der europäischen Woche des Sports wird in Ulm am Montag, dem 25. September auch die erste Ulmer SportBox eröffnet. Die Box beinhaltet Geräte für Kraft-, Koordinations- und Fitnesstraining, aber auch Geräte für Spiel und Spaß. Nach Registrierung können diese jederzeit genutzt werden. Das Verleih-Angebot wird in der Friedrichsau unterhalb des Geländes des SSV Ulm 1846 stehen.

Auch dieses Jahr hoffen die Veranstalter der Ulmer europäischen Woche des Sports auf positives Feedback von den Teilnehmern, stärkeren Zulauf bei den Vereinen und vor allem auf mehr Menschen, die sich für den Sport begeistern.

Nähere Informationen zum Programm und dem Zeitplan finden Sie auf der Seite des Turngau Ulm unter diesem Link: https://turngau-ulm.de/gymwelt/beactive/europaeische-woche-des-sports/