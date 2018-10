Reiten Erweitertes Programm

Jörn Rebien

Beim Reitverein in Wiblingen werden die Wettkämpfe beim Reitturnier heute und morgen unter dem Hallendach ausgetragen. Vorbereiten werden sich die Reiter mit ihren Pferden auf dem Sandplatz im Freien. Das gilt allerdings nicht für den neu in das Programm aufgenommenen Vierkampf der Klasse A. Geschwommen werden die 50 Meter im Westbad, der Crosslauf über drei Kilometer führt rund um die Reitanlage am Schleifmühleweg und die Dressur sowie das Stilspringen sind in den normalen Turnierablauf eingebunden.

Neben Simon Heinzelmann (Studentenreitgruppe Ulm) sind neun weitere Reiter dabei. Heute stehen jeweils sechs Dressurprüfungen (ab acht Uhr) und morgen das Springen an. Hauptereignis ist die Springprüfung der Klasse L ab 15.30 Uhr.