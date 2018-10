Volleyball Erster Dreier-Pack auf dem Eselsberg

Ulm / Von Alexander Finck

Eine Zusammenarbeit der beiden Münchner Fußballvereine TSV 1860 und FC Bayern ist unvorstellbar – zu groß ist die Rivalität, ja sogar mitunter sogar der Hass zwischen den beiden Traditionsklubs. Beim Volleyball in Ulm ist dies anders. Dort wird kooperiert und gemeinsam organisiert, denn am Samstag werden erstmals die Abteilungen des VfB und des SSV 46 zusammen einen Heimspieltag in der Sporthalle am Eselsberg ausrichten.

„Ich war einer der treibenden Initiatoren, schließlich wollte ich meine Wochenenden nicht immer mit zwei Spielen an zwei Tagen ganz verplanen“, sagt Florian Franke, vor allem da er seit kurzem Vater einer kleinen Tochter ist. Franke steht nicht nur bei den VfB-Männern auf dem Feld, sondern außerdem bei den SSV-Damen als Trainer an der Seitenlinie. „Dazu kommt, dass wir viele Zuschauer für uns gewinnen wollen.“

Der Grundgedanke war, dass die Oberliga-Heimspiele der VfB-Herren und der SSV-Damen am selben Tag und derselben Halle stattfinden sollten. Gleichzeit könnten die Fans in der Sporthalle sitzen bleiben und das andere Ulmer Volleyballteam anfeuern. „Es wäre aber unsinnig gewesen, die VfB-Damen aus dem Konzept rauszuhalten“, sagt Franke.

Beide Vereine waren von der Idee überzeugt. Deshalb arbeiteten die Verantwortlichen der beiden Volleyball-Abteilungen, einige Spieler und die Trainer Stefan Weyer (VfB-Damen), Philip Autenrieth (VfB-Herren) und Franke selbst, ein Konzept aus, das vom Württembergischen Volleyball-Verband abgesegnet wurde. Es sieht vor, dass jeweils die beiden Oberligateams beginnen und die Regionalliga-Damen des VfB einige gemeinsam veranstaltete Heimspieltage mit ihrer Partie beenden. Gespielt wird abwechselnd in der Sporthalle am Eselsberg, der Blauring- und der Weststadthalle. Der Eintritt ist für alle Volleyballfans kostenlos.

Spektakel für die Fans

Alle Spieler, Trainer und Verantwortlichen der beiden Ulmer Volleyball-Abteilungen fiebern nun dem ersten gemeinsam ausgetragenen Heimspieltag entgegen. „Das wird ein Spektakel“, freut sich Franke. Sein Mitspieler bei den VfB-Herren, Simon Thomas, ergänzt: „Es wird hochklassige Spiele geben, die attraktiv zum Zuschauen sind. Schließlich ist es das Größte, was Ulm in Sachen Volleyball zu bieten hat.“

Neben der Hoffnung auf einen Zuschauerzuwachs sollen die beiden Ulmer Klubs näher zusammenrücken. „Wir wollen die Vereine wieder aneinander bringen. Die Mannschaften haben sich schon in der Vergangenheit immer wieder angefeuert“, sagt VfB-Abteilungsleiterin Nicola Salami. Vom VfB Ulm und SSV 46 könnten sich die beiden rivalisierten Münchner Vereine noch so einiges abschauen.