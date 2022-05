Endspurt in der Basketball Bundesliga

Zum Abschluss der Bundesliga-Hauptrunde geht es in eigener Arena gegen Titelfavorit Bayern München und Absteiger Gießen. Theoretisch könnte Ratiopharm Ulm noch auf den dritten Tabellenplatz springen. Zudem kündigt sich prominenter Besuch aus der NBA in Ulm an.