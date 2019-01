Leichtathletik Endspurt der Extraklasse

4:13,71 Minuten / swp

4:13,71 Minuten. So schnell sind Rennen für Alina Reh selten vorbei. Denn die Langstrecklerin vom SSV Ulm 1846 ist normalerweise auf Strecken zwischen 5000 m und dem Halbmarathon zu Hause. Beim Hallenmeeting in Dortmund zeigte die 21-Jährige ihr breites läuferisches Fundament auf der „Sprint-Distanz“ von 1500 m und unterbot sie als Zweite vor 3100 Zuschauern in der Helmut-Körnig-Halle nicht nur ihre Hallen-Bestzeit von 2014 um knapp elf Sekunden, sondern verpasste ihre Freiluft-Bestzeit auch nur um sechs Zehntel.

Im Endspurt musste sie in einem starken Feld – unter anderem mit Hindernis-Europameisterin Gesa Krause – nur Hanna Klein (SG Schorndorf/4:11,73) hauchdünn den Vortritt lassen. „Ich hätte vielleicht früher die Initiative ergreifen sollen. Die zweiten 500 Meter waren zu langsam“, sagte Alina Reh, die sich direkt nach dem Start an die Fersen von Tempomacherin Josephine Chelangat (Kenia) heftete und sie nach knapp zwei Dritteln des Rennens überholte.