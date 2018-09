Ringen Elchingen muss nach Winzeln

dg

Mit dem KSV Winzeln und dem KSV Unterelchingen geben zwei Aufsteiger mit je 4:0-Punkten in der Ringer-Landesliga den Ton an. Und am Samstag (19:30 Uhr) kommt es in der Sporthalle Winzeln zum Gipfeltreffen. „Wir kämpfen gegen den Titelfavoriten“, betont Unterelchingens Freistiltrainer Dieter Folz. Wobei der Werdegang der Vereine in den vergangenen zwei Jahren vergleichbar ist. Beide Klubs hatten ihre erste Garnitur 2016 aus der Oberliga zurückgezogen, sind nun in die Landesliga aufgestiegen und setzen fast ausschließlich auf Talente aus dem eigenen Nachwuchs. „Das ist auch unser Trend. Wir wollen so viel wie möglich Sportler von uns selbst einsetzen“, sagt Stefan Trik, erster Vorsitzender des KSV Winzeln.

Bis auf die rumänischen Freistilspezialisten Mandalin Minzala (Klasse bis 80 Kilogramm) und Florin Minzala (66 kg/71 kg/75 kg), die übrigens schon zu Oberligazeiten im Verein waren, stehen im Kader nur KSV-Eigengewächse. Der älteste Athlet ist mit 25 Jahren Felix Beck (98 kg, F). „Ich würde mich ins eigene Knie schießen, wenn ich nun sagen würde, dass wir aufsteigen müssen“, fügt Trik hinzu.

Damit spricht er Dieter Folz aus der Seele. Auch in Unterelchingen ist der Durchmarsch in die Verbandsliga nicht die Zielvorgabe. „Wir schauen einfach, was am Ende rauskommt. Der Kampf in Winzeln wird jedenfalls eine enge Kiste“, betont Folz, der bislang nur Ringer mit einer Vergangenheit in der Elchinger Jugendabteilung auf die Matte geschickt hat.